Шевченко: В матче многое получалось, но было и много ошибок

Андрей Шевченко рассказал о задаче, которая стоит перед сборной в оставшихся матчах отбора на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над сборной Литвы в отборе на Евро-2020.

"Уже топ сборная Украины или нет? Думаю, нет смысла сейчас об этом говорить. В нынешнем матче многое получалось, но было и много ошибок, особенно поначалу. Мы допустили несколько ошибок в обороне. Было где-то тяжело, может ребята не совсем приспособились к качеству поля, где-то отскок был непривычным. Все равно, мы должны играть повнимательнее", – сказал Шевченко.

В основе украинцев вышел Андрей Ярмоленко, который пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы ахилла.

"Он отыграл отлично. После его травмы это был риск – играть на искуственном поле. Поэтому мы решили заменить его во втором тайме при счете 2:0. У нас есть равноценная замена – Виктор Цыганков, который восстановился после травмы и провел ряд хороших игр за Динамо. Замена Ярмоленко связана с его протекцией, чтобы у него не было дискомфорта после игры".

Также Шевченко охарактеризовал сборную Литвы, с которой украинцы проведут еще домашний поединок отбора на Евро-2020.

"Я думаю, тренер Литвы сейчас в процессе поиска оптимального состава. По сравнению с игрой против Сербии два месяца назад у них был ряд других игроков. Очень тяжело оценивать, какие перспективы у команды в такой период. Во втором тайме Литва мобилизовалась, было видно, что у нее есть определенная стратегия на эту игру. Они начали играть более агрессивно".

На месте правого защитника вышел Сергей Болбат.

"Он очень уверенно сыграл, хорошо в атаке. Претензий ни к кому нет", – отметил Шевченко.

Также журналисты спросили у Шевченко, что команда будет делать на Евро-2020.

"Нас ждут очень тяжелые три игры. Наша задача – набрать в них максимум, чтобы попасть на чемпионат Европы. Пока мы эту задачу еще не решили, и было бы неправильно уже рассуждать, что мы будем делать на Евро-2020", – отметил Андрей.

На следующей неделе Украина сыграет товарищеский матч против Нигерии. Шевченко рассчитывает проверить ближайший резерв.

"Завтра у нас будет восстановление. Приедем в Днепр, проведем там предыгровую тренировку и тогда определимся, кто сыграет. Думаю, у меня есть возможность дать шанс тем, кто не играет. Думаю, вы увидите больше тех, кто не выходит в основном составе", – добавил Андрей Николаевич.