Англия - Болгария 4:0 Видео голов и обзор матча

Сборная "трех львов" одержала крайне уверенную победу над болгарами.

Сборная Англии разгромила Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Матч состоялся на стадионе Уэмбли и завершился со счетом 4:0.

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Англия — Болгария 4:0

Голы: Кейн, 23, 50 (с пенальти), 73 (с пенальти), Стерлинг, 55.

Англия: Пикфорд — Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз — Баркли, Райс, Хендерсон (Маунт, 66) — Стерлинг (Санчо, 71) — Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77), Рашфорд.

Болгария: Илиев — С. Попов, Бодуров (Димитров, 65), Недялков, Божиков — Иванов (Младенов, 83), И. Попов, Сармов, Малинов, Вандерсон — Марселиньо (Десподов, 67).

Предупреждения: Кин, Роуз — Бодуров.