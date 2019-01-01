Малиновский: Рано говорить о выходе Украины на Евро-2020

Руслан считает, что за три предстоящих матча может многое поменяться.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от забитого гола в матче отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0).

"Забитый мяч? Рома Яремчук очень удобно скинул на ногу: получилось не сильно и не слабо. Я хорошо подстроился под мяч и забил".

Также хавбек выразил мнение, что сборной рано праздновать выход на Евро-2020, ведь нашей команде осталось сыграть еще три матча.

"Выход Украины на Евро-2020? Подождите. Я не хочу говорить об этом заранее. У нас еще впереди три игры, которые все могут поменять. Давайте готовится к Нигерии, а там посмотрим", - заявил Малиновский.

Напомним, в пяти матчах отбора Украина набрала 13 очков и уверенно лидирует в группе В.

Смотрите видео голов и обзор матча Литва - Украина.