Малиновский: Рано говорить о выходе Украины на Евро-2020

Малиновский: Рано говорить о выходе Украины на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Руслан считает, что за три предстоящих матча может многое поменяться.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от забитого гола в матче отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0).
"Забитый мяч? Рома Яремчук очень удобно скинул на ногу: получилось не сильно и не слабо. Я хорошо подстроился под мяч и забил".
Также хавбек выразил мнение, что сборной рано праздновать выход на Евро-2020, ведь нашей команде осталось сыграть еще три матча.
"Выход Украины на Евро-2020? Подождите. Я не хочу говорить об этом заранее. У нас еще впереди три игры, которые все могут поменять. Давайте готовится к Нигерии, а там посмотрим", - заявил Малиновский.
Напомним, в пяти матчах отбора Украина набрала 13 очков и уверенно лидирует в группе В.
Смотрите видео голов и обзор матча Литва - Украина.
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