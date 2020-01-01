Литва - Украина 0:3 Видео голов и обзор матча

Подопечные Андрея Шевченко не испытали проблем в матче с Литвой.

Сборная Украины разгромно обыграла команду Литвы в пятом туре квалификации к чемпионату Европы-2020. Поединок прошел в Вильнюсе и завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Александр Зинченко, а в середине первого тайма Марлос удвоил преимущество сборной Украины. Третий гол забил Руслан Малиновский. Он пробил мощный удар в нижний угол ворот.

Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Литва — Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62



Литва: Зубас — Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев — Шимкус — Вербицкас, Зулпа, Матулявичюс (Куклис, 64), Голубицкас (Голубицкас, 52) — Черных (Лаукземис, 67).



Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский (Безус, 79) — Ярмоленко (Цыганков, 59), Яремчук (Мораес, 66), Марлос.