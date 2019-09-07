Видео пушечного удара Малиновского с дальней дистанции

Украинский полузащитник Аталанты довел счет до разгромного.

Сборная Украины одержала разгромную победу над командой Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. Поединок состоялся в Вильнюсе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте встречи хавбек нашей сборной Руслан Малиновский довел счет до разгромного, забив после паса Романа Яремчука.

Полузащитник Аталанты распечатал ворота хозяев поля дальним ударом в ближний угол.