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Видео пушечного удара Малиновского с дальней дистанции

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Украинский полузащитник Аталанты довел счет до разгромного.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Сборная Украины одержала разгромную победу над командой Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. Поединок состоялся в Вильнюсе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте встречи хавбек нашей сборной Руслан Малиновский довел счет до разгромного, забив после паса Романа Яремчука.

Полузащитник Аталанты распечатал ворота хозяев поля дальним ударом в ближний угол.

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Теги: Руслан Малиновский, Украина
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Комментариев (1)
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ПНХ    07.09.2019, 21:52
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а что за какляцкая дебильная хyйня в начале пытается рекламироваться?
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