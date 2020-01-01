Украина разгромила Литву в матче отбора на Евро-2020

Сборная Украины одержала уверенную выездную победу.

Сборная Украины в пятом туре группового этапа отбора на Евро-2020 уверенно на классе разгромила Литву – 3:0.

Во многом на ход поединка повлиял быстрый гол - уже на седьмой минуте защитники Литвы оставили одного Зинченко на линии штрафной, Марлос вывел Александра фактически один на один с кипером и игрок Ман Сити ударил точно в правый нижний угол.

Украина продолжила контролировать игру, результатом чего стал второй забитый мяч на 27-й минуте. Марлос обокрал Матулявичюса, дошел до линии штрафной и спокойно уложил мяч в правый угол, забив дебютный свой гол за национальную команду.

Доводить счет до разгромного еще в первом тайме могли Малиновский и Кривцов. Руслан сильно выстрелил с дальней дистанции, вратарь не сумел среагировать, но мяч попал ему в грудь, а Кривцов не сумел добить отлетевший в него мяч.

Во втором тайме Украина продолжила грамотно и уверенно играть, контролируя игру и создав несколько опасных моментов. Несколько раз опасно с дальней дистанции пробивал Малиновский, который “пристрелялся“ на 61-й минуте. После мягкой передачи под удар хавбек Аталанты положил мяч в точно в угол.

После этого Шевченко сделал несколько замен, а оставшиеся на поле игроки сбросили темп игры и довели матч до победы. Фактически, Литва имела один хороший момент за весь матч, когда уже в компенсированное время Ляукжямис отдал на свободного Вербикиса, который с 14-ти метров пробил в Пятова.

Украина выигрывает 3:0 и набирает 13 баллов в пяти матчах, благодаря чему уверенно лидирует в своей группе и еще на шаг приближается к выходу на Евро-2020.

Литва — Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62



Литва: Зубас — Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев — Шимкус — Вербицкас, Зулпа, Матулявичюс (Куклис, 64), Голубицкас (Голубицкас, 52) — Черных (Лаукземис, 67).



Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский (Безус, 79)— Ярмоленко (Цыганков, 59), Яремчук (Мораес, 66), Марлос.



Предупреждение: Миколенко