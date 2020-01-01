Литва – Украина: Ярмоленко и Марлос выйдут с первых минут

Вашему вниманию составы команд на матч отбора к ЧЕ-2020.

Сборная Украины на выезде проведет матч с Литвой в рамках матча отбора на Чемпионат Европы-2020.

Стали известны стартовые составы команд. Стоит отметить возвращение в стартовый состав "сине-желтых" Андрея Ярмоленко, который до этого из-за травмы пропустил несколько сборов национальной команды.

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.

Запасные: Черняускас, Шеткус, Климавичюс, А. Янкаускас, Д. Казлаускас, Вайткунас, Лаукжемис, Сливка, Куклис, Андрюшкявичюс, Петравичюс, Баравикас.

Поединок 5-го тура отбора на Евро-2020 состоится 7 сентября и начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка.