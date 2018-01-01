Шепелев не попал в заявку сборной Украины на матч с Литвой

В заявку на поединок попали 23 футболиста национальной сборной.

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на отборочный матч к чемпионату Европы 20202 года против команды Литвы.

Вне заявки на матч оказался динамовец Владимир Шепелев. Также ранее из-за повреждений лагерь национальной команды покинули игрок Селтика Марьян Швед и Денис Бойко из Динамо.

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23 Андрей Лунин

Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко

Полузащитники: 2. Сергей Болбат, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 18 Роман Яремчук, 19 Жуниор Мораес