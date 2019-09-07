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Неймара "впечатали" в рекламный щит во время игры за сборную Бразилии

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Давинсон Санчес жестко встретил бразильского нападающего.
Неймара "впечатали" в рекламный щит во время игры за сборную Бразилии

Бразилец Неймар вернулся на поле, проведя первый матч в сезоне - из-за конфликта в ПСЖ за клуб в этом сезоне он еще не играл, зато вышел в матче сборной Бразилии с Колумбией и даже стал одним из героев встречи, отметившись голом и результативной передачей.

"Почувствовать" игру и вспомнить, что футбол - мужской вид спорта, Неймару также помог защитник Тоттенхэма и сборной Колумбии Давинсон Санчес. В одном из эпизодов он "сыграл в корпус" Неймару так, что тот отлетел и "впечатался" в рекламный щит.

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