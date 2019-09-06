Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гол Неймара спас Бразилию от поражения в товарищеском матче с Колумбией

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
На гол и пас Неймара у колумбийцев дублем ответил Луис Мурьель.
Гол Неймара спас Бразилию от поражения в товарищеском матче с Колумбией

Сборная Бразилии сыграла вничью 2:2 в Майами в товарищеском матче с Колумбией.

Самыми заметными в игре были форвард Бразилии Неймар, для которого это была дебютная игра в сезоне, и форвад Колумбии Луис Мурьель.

Первыми счет в матче открыли бразильцы – на 19-й минуте с передачи Неймара отличился полузащитник мадридского Реала Каземиро.

Уже через шесть минут Мурьел сравнял счет, реализовав пенальти, а еще девять минут спустя Мурьель забил вновь, оформив дубль и выведя Колумбию вперед.

Во втором тайме бразильцы сумели отыграться благодаря голу Неймара с передачи капитана Дани Алвеса.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь