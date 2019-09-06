Гол Неймара спас Бразилию от поражения в товарищеском матче с Колумбией

На гол и пас Неймара у колумбийцев дублем ответил Луис Мурьель.

Сборная Бразилии сыграла вничью 2:2 в Майами в товарищеском матче с Колумбией.

Самыми заметными в игре были форвард Бразилии Неймар, для которого это была дебютная игра в сезоне, и форвад Колумбии Луис Мурьель.

Первыми счет в матче открыли бразильцы – на 19-й минуте с передачи Неймара отличился полузащитник мадридского Реала Каземиро.

Уже через шесть минут Мурьел сравнял счет, реализовав пенальти, а еще девять минут спустя Мурьель забил вновь, оформив дубль и выведя Колумбию вперед.

Во втором тайме бразильцы сумели отыграться благодаря голу Неймара с передачи капитана Дани Алвеса.