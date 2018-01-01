Жерсон Родригес травмировался в матче сборной

Степень серьезности травмы форварда Динамо не сообщается.

Форвард киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес получил повреждение в товарищеском матче против Северной Ирландии.

В компенсированное время ко второму тайму время Родригес получил жесткий удар сзади по ногам от защитника хозяев Тома Флэнаган, после чего покинул поле лишь с помощью медиков.

Серьезность травмы Жерсона пока остается неизвестной.

Следующий матч сборная Люксембурга проведет 10 сентября против Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.