Жерсон Родригес травмировался в матче сборной

Жерсон Родригес травмировался в матче сборнойНазад к разделу Сборные
Степень серьезности травмы форварда Динамо не сообщается.
Форвард киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес получил повреждение в товарищеском матче против Северной Ирландии.
В компенсированное время ко второму тайму время Родригес получил жесткий удар сзади по ногам от защитника хозяев Тома Флэнаган, после чего покинул поле лишь с помощью медиков.
Серьезность травмы Жерсона пока остается неизвестной.
Следующий матч сборная Люксембурга проведет 10 сентября против Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.
Полная версия правил