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Жерсон Родригес травмировался в матче сборной

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Степень серьезности травмы форварда Динамо не сообщается.
Жерсон Родригес травмировался в матче сборной

Форвард киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес получил повреждение в товарищеском матче против Северной Ирландии.

В компенсированное время ко второму тайму время Родригес получил жесткий удар сзади по ногам от защитника хозяев Тома Флэнаган, после чего покинул поле лишь с помощью медиков.

Серьезность травмы Жерсона пока остается неизвестной.

Следующий матч сборная Люксембурга проведет 10 сентября против Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.

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