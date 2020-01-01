Сан-Марино - Бельгия 0:4 видео голов и обзор матча

Бельгия разгромила Сан-Марино в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов матча Сан-Марино - Бельгия.

Сборная Бельгии не испытала проблем в матче с аутсайдером группы Сан-Марино в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.

Сан-Марино — Бельгия 0:4

Голы: Батшуайи, 43, с пенальти, 90+2, Мертенс, 57, Шадли, 63.

Сан-Марино: Бенедетти — Баттистини, Бролли, Симончини, Палацци, Грандони — Муларони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 66), Джиарди (Гасперони, 67) — Берарди (М.Витаиоли, 74), Нанни.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Де Брюйне (Прат, 76), Тилеманс, Карраско — Янузай (Шадли, 56), Батшуайи, Ориги (Мертенс, 55).

Предупреждения: Симончини, Баттистини.