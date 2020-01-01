Пашаев забил курьезный автогол в матче против Уэльса

Павел Пашаев срезал мяч в свои ворота после удара Бэйла.

В рамках поединка группы E квалификации на чемпиона Европы 2020 года встретились сборные Азербайджана и Уэльса.

Счет в матче был открыт после неудачного действия защитника Александрии Павла Пашаева, который не заметил мяч и от него он влетел в собственные ворота. Смотрите обзор матча Уэльс - Азербайджан

Уэльс — Азербайджан 2:1

Голы: Пашаев, 26, автогол, Бэйл, 84 — Эмрели, 58.

Уэльс: Хеннесси — Робертс, Мефам, Родон, Тэйлор (Дэвис, 80) — Аллен, Ампаду (Воукс, 75) — Бэйл, Уилсон (Уильямс, 63), Джеймс — Лоуренс.

Азербайджан: Агаев — Пашаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк — Гараев, Алмейда (Эйюбов, 69) — Эмрели, Назаров (Рамазанов, 86), Рехимов (Хелилзаде, 73) — Шейдаев.

Предупреждения: Мефам, Аллен — Кривоцюк, Алмейда, Назаров.