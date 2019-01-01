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Германия – Нидерланды 2:4 видео голов и обзор матча

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Германия и Нидерланды выдали яркий результативный матч отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов матча Германия - Нидерланды.

Сборные Германии и Нидерландов выдали результативную игру, которая завершилась триумфом голландцев в матче отбора на Евро-2020.

Германия — Нидерланды 2:4
Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 (с пенальти) — Ф. де Йонг, 59, Та, 65 (в свои ворота), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

Германия: Нойер — Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84) — Киммих, Кроос, Шульц — Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (Мален, 58), Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел (Аке, 81)

Предупреждения: Киммих — Депай, де Роон, Ф. де Йонг

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