Нидерланды взяли реванш у Германии

Сборная Нидерландов взяла реванш у немцев за недавнее поражение.

Центральный матч сборных Нидерландов и Германии оказался таковым не только на бумаге, но и по факту – команды показали отличную атакующую игру и зрители увидели шесть забитых мячей.

Голландцы активно начали игру, остро атакуя, создавая моменты, но забили быстрый гол немцы. После неудачного удара Лукаса Клостерманна Серж Гнабри оказался первым на подборе и точно сыграл на добивании.

После забитого гола сборная Германии откровенно начала действовать вторым номером, уповая на контрвыпады, а голландцы долго не могли совершить более-менее опасного подхода к владениям Мануэля Нойера.

В конечном счете следующий голевой момент зрители увидели лишь в концовке первого тайма. Тони Кроос вывел Марко Ройса на убойную позицию, но вингер дортмундской Боруссии не сумел переиграть Яспера Силессена.

После перерыва матч заиграл новыми красками: команды практически непрерывно шли в атаку и создавали опасные эпизоды у ворот друг друга. На старте второго тайма команда Йоахима Лёва могла удваивать преимущество, но сперва опасную передачу на дальнюю штангу в последний момент прервал Маттайс де Лигт, а затем Гнабри чуть не дотянулся до мяча, находясь в штрафной соперника после заброса в исполнении Нико Шульца.

После этого сборная Нидерландов отыгралась Райан Бабел сделал точную прострельную передачу в штрафную немецкой команды, где на опережение сыграл Френки де Йонг, оставив не у дел Шульца.

Нидерланды с новыми силами сбросили вперед и еще раз отличились. Нойер выручил свою команду после удара ван Дейка головой, но подбор остался за Депаем, который вернул мяч во вратарскую, где тот отрикошетил от Джонатана Та в ворота.

Праздновать сборной Нидерландов долго не удалось - де Лигту мяч попал в руку в собственной штрафной, прервав передачу Шульца - арбитр без колебаний назначил пенальти, которое реализовал Кроос.

Гол не сбил темпа игры голландцев, которые в итоге дожали немцев. За 10 минут до конца матча после филигранной комбинации дебютным голом за сборную отметился Дониэлл Мален, а в компенсированное время Вейналдум в контратаке установил окончательный счет – 4:2.

После трех сыгранных матчей сборная Нидерландов занимает третье место в группе C, имея в своем активе 6 очков, и уступая Германии (9) и Северной Ирландии (12), которые провели на матч и на два больше.

Германия — Нидерланды 2:4

Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 (с пенальти) — Ф. де Йонг, 59, Та, 65 (в свои ворота), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

Германия: Нойер — Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84) — Киммих, Кроос, Шульц — Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (Мален, 58), Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел (Аке, 81)

Предупреждения: Киммих — Депай, де Роон, Ф. де Йонг