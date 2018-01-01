Главный тренер Литвы: У нас есть амбиции, мы можем победить Украину

Вальдас Урбонас отметил, что его команда готова защищаться.

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины, который состоится в рамках отбора на Евро-2020.

“Я ожидаю важного поединка с командой, которая хорошо организована и действует на результат.

Понимаю, что нам придется в основном защищаться. Но мы готовы. Мы должны быть сконцентрированными на нашей игре и выполнить план.

У нас есть амбиции, поэтому не исключаю, что Литве удастся победить Украину“, - цитирует Урбонаса официальный сайт УАФ.

Напомним, в субботу, 7-го сентября, сборная Литвы в Вильнюсе примет национальную команду Украины в рамках квалификации на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.