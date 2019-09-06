Видео дня: 6 лет назад Роналду сделал первый хет-трик за сборную Португалии

6 сентября 2013 года португалец помог своей команде обыграть сборную Северной Ирландии.

В этот день, 6 сентября 2013 года, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в историю.

Тогда звездный форвард оформил свой первый хет-трик за сборную Португалии и помог своей команде победить Северную Ирландию в рамках отбора на Евро-2016 (4:2).

Отметим, что в итоге именно Португалия стала чемпионом Европы, обыграв в финале Францию (1:0).