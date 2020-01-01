Сербия - Португалия: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры определили фаворита встречи между сборными Сербии и Португалии.

В субботу, 7-го сентября, сборная Португалии на выезде проведет матч против национальной команды Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Белграде на стадионе Райко Митич.

За свою историю Сербия и Португалия встречались 10 раз, из которых 5 матчей выиграли португальцы, дважды триумфаторами были сербы, а еще 3 поединка завершились вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитами является сборная Португалии. Так, в компании Parimatch победу гостей оценили в 2.20, в то время как триумф сборной Сербии - в 3.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.30.

Букмекеры из William Hill отдают преимущество португальцам, принимая ставки на их успех с коэффициентом 2.20, а на успех хозяев поля - 3.40. Ничью здесь оценили в 3.20.

Специалисты из bet365 согласны со своими коллегами и установили похожие коэффициенты: победа Сербии - 3.70, победа Португалии - 2.20, ничья - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Португалия, которая начнется 7-го сентября в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что 7-го сентября также состоится еще один матч в группе В между сборными Литвы и Украины, онлайн трансляция которого будет доступна на нашем сайте.