Сербия - Португалия: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

Следите за событиями матча Сербия - Португалия в нашей онлайн трансляции.

В субботу, 7-го сентября, сборная Португалии на выезде проведет матч против национальной команды Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Белграде на стадионе Райко Митич.

Онлайн трансляция матча Сербия - Португалия будет доступна в этой статье, начиная с 21:45 по киевскому времени.

После четырех минувших туров квалификации Сербия расположилась на 3-м месте в группе В, имея в своем активе 4 очка. Португалия находится на 2-й строчке с 2-мя баллами, но сербы сыграли на один матч больше. Первое место в группе занимает сборная Украины, имея в копилке 10 очков.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Португалия. Так, в компании Parimatch победу гостей оценили в 2.20, в то время как триумф сборной Сербии - в 3.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.30.

Специалисты из bet365 согласны со своими коллегами и установили похожие коэффициенты: победа Сербии - 3.58, победа Португалии - 2.26, ничья - 3.30.

Стоит сказать, что Сербия и Португалия за свою историю проводили 10 матчей, из которых 5 раз победа была за португальцами, дважды триумфаторами были сербы, а еще 3 поединка завершились вничью.

Отметим, что 7-го сентября также состоится еще один матч в группе В между сборными Литвы и Украины, онлайн трансляция которого будет доступна на нашем сайте.