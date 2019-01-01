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Полузащитник Литвы: Сборные Украины и Португалии - команды топ-уровня

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Федор Черных высказался о предстоящих матчах сборной Литвы против Украины и Португалии.
Федор Черных
Федор Черных
lff.lt

Полузащитник сборной Литвы Федор Черных высоко отозвался о национальных командах Украины и Португалии, с которыми литовцам предстоит сыграть в матчах отбора на Евро-2020.

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“Те, кто смотрит футбол, знают, что в составе сборных Украины и Португалии выступают техничные и быстрые футболисты. Это команды топ-уровня. У Украины есть отличные исполнители.

Мы понимаем, что к нам приедут соперники, которые выше нас по уровню. Если мы выложимся на все 100%, то сможем показать достойную игру“, - цитирует Черныха сайт Федерации футбола Литвы.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7-го сентября в Вильнюсе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ознакомиться с прогнозами букмекеров на этот поединок можно здесь.

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Теги: сборная Литвы по футболу, сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, квалификация, футбол
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