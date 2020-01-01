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Армения - Италия 1:3 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020

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Сборная Италии уверенно справилась с сопротивлением Армении.

Армения - Италия: видео голов
Армения - Италия: видео голов
Getty Images

В матче 5-го тура отбора на Евро-2020 сборная Италии на выезде обыграла национальную команду Армении со счетом 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Армения - Италия:

Армения - Италия 1:3
Голы: Карапетян, 11 - Белотти, 28, 80, Пеллегрини, 78.

Армения: Айрапетян - Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Оганесян - Мкртчян, Григорян (Овсепян, 57) - Казарян (Бабаян, 82), Мхитарян, Барсегян (Адамян, 57) - Карапетян.

Италия: Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Эмерсон - Барелла (Сенси, 69), Жоржиньо, Верратти - Кьеза (Пеллегрини, 61), Белотти, Бернардески (Лазанья, 83).

Предупреждения: Казарян, Карапетян, Барсегян - Верратти, Барелла.

Удаление: Карапетян, 45+1 (вторая желтая).

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Теги: сборная Армении, сборная Италии по футболу, Евро-2020, квалификация, видео голов, обзор матча, футбол
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