Армения - Италия 1:3 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020

Сборная Италии уверенно справилась с сопротивлением Армении.

Армения - Италия: видео голов Getty Images

В матче 5-го тура отбора на Евро-2020 сборная Италии на выезде обыграла национальную команду Армении со счетом 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Армения - Италия:

Армения - Италия 1:3

Голы: Карапетян, 11 - Белотти, 28, 80, Пеллегрини, 78.

Армения: Айрапетян - Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Оганесян - Мкртчян, Григорян (Овсепян, 57) - Казарян (Бабаян, 82), Мхитарян, Барсегян (Адамян, 57) - Карапетян.

Италия: Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Эмерсон - Барелла (Сенси, 69), Жоржиньо, Верратти - Кьеза (Пеллегрини, 61), Белотти, Бернардески (Лазанья, 83).

Предупреждения: Казарян, Карапетян, Барсегян - Верратти, Барелла.

Удаление: Карапетян, 45+1 (вторая желтая).