Полузащитник Шахтера отметился ассистом в матче отбора на Евро-2020

Манор Соломон помог сборной Израиля поразить ворота Северной Македонии.

Сборная Израиля сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) в рамках отборочного матча на Евро-2020.

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон вышел в стартовом составе национальной команды, а на 55-й минуте прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, где Эран Захави отправил мяч в сетку.

Отметим, что через время Северная Македония сравняла счет и свела матч к ничьей.

Стоит сказать, что Соломон в этом матче сумел отдать сразу 96,2% точных передач, а также четыре раза из четырех попыток успешно обыграть соперника.

Вашему вниманию все результаты матчей отбора на Евро-2020.