Полузащитник Шахтера отметился ассистом в матче отбора на Евро-2020

Полузащитник Шахтера отметился ассистом в матче отбора на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Манор Соломон помог сборной Израиля поразить ворота Северной Македонии.
Сборная Израиля сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) в рамках отборочного матча на Евро-2020.
Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон вышел в стартовом составе национальной команды, а на 55-й минуте прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, где Эран Захави отправил мяч в сетку.
Отметим, что через время Северная Македония сравняла счет и свела матч к ничьей.
Стоит сказать, что Соломон в этом матче сумел отдать сразу 96,2% точных передач, а также четыре раза из четырех попыток успешно обыграть соперника.
Вашему вниманию все результаты матчей отбора на Евро-2020.
Полная версия правил