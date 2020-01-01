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Полузащитник Шахтера отметился ассистом в матче отбора на Евро-2020

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Манор Соломон помог сборной Израиля поразить ворота Северной Македонии.
Манор Соломон (№11) в составе сборной Израиля
Манор Соломон (№11) в составе сборной Израиля
football.org.il

Сборная Израиля сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) в рамках отборочного матча на Евро-2020.

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон вышел в стартовом составе национальной команды, а на 55-й минуте прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, где Эран Захави отправил мяч в сетку.

Отметим, что через время Северная Македония сравняла счет и свела матч к ничьей.

Стоит сказать, что Соломон в этом матче сумел отдать сразу 96,2% точных передач, а также четыре раза из четырех попыток успешно обыграть соперника.

Вашему вниманию все результаты матчей отбора на Евро-2020.

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Теги: Манор Соломон, Сборная Израиля по футболу, сборная Македонии, футбол, ассист, Евро-2020
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