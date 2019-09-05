Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0 видео голов и обзор отборочного матча на Евро

Хозяева поля не оставили шансов своим соперникам в квалификации на Евро-2020.

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: видео голов twitter.com/UEFAEURO

В 5-м туре отбора на Евро-2020 сборная Боснии и Герцоговины без проблем расправилась с национальной командой Лихтенштейна.

Хозяева поля забили пять безответных голов в ворота соперника, при этом четыре из них были забиты в последние 10 минут встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн:

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0

Голы: Гояк, 11, 89, Дулеевич, 80, Джеко, 85, Вища, 88.

Со всеми результатами матчей отбора на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.