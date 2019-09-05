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Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0 видео голов и обзор отборочного матча на Евро

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Хозяева поля не оставили шансов своим соперникам в квалификации на Евро-2020.

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: видео голов
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: видео голов
twitter.com/UEFAEURO

В 5-м туре отбора на Евро-2020 сборная Боснии и Герцоговины без проблем расправилась с национальной командой Лихтенштейна.

Хозяева поля забили пять безответных голов в ворота соперника, при этом четыре из них были забиты в последние 10 минут встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн:

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Голы: Гояк, 11, 89, Дулеевич, 80, Джеко, 85, Вища, 88.

Со всеми результатами матчей отбора на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

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Теги: сборная Боснии и Герцеговины, Сборная Лихтенштейна по футболу, Евро-2020, квалификация, футбол, видео голов, обзор матча
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