Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0 видео голов и обзор отборочного матча на Евро

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0 видео голов и обзор отборочного матча на ЕвроНазад к разделу Сборные
Хозяева поля не оставили шансов своим соперникам в квалификации на Евро-2020.
В 5-м туре отбора на Евро-2020 сборная Боснии и Герцоговины без проблем расправилась с национальной командой Лихтенштейна.
Хозяева поля забили пять безответных голов в ворота соперника, при этом четыре из них были забиты в последние 10 минут встречи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн:
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Голы: Гояк, 11, 89, Дулеевич, 80, Джеко, 85, Вища, 88.
Со всеми результатами матчей отбора на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
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