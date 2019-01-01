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Румыния - Испания 1:2 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Испанцы в гостях обыграли национальную сборную Румынии.

Румыния - Испания: видео голов
Румыния - Испания: видео голов
twitter.com/sefutbol

Сборная Испании в матче отбора на Евро-2020 сумела обыграть национальную команду Румынии.

“Красная фурия“ быстро вышла вперед, однако румынская команда отыграла один мяч.

Смотрите видео голов и обзор матча Румыния - Испания:

Румыния - Испания 1:2
Голы: Андоне, 56 - С. Рамос, 29 (пен), Пако, 47.

Румыния: Тетерушану - Бензар, Неделчару, Кирикеш, Григоре, Тошка - Дяк (Максим, 71), Марин, Станчу (Хаджи, 63) - Пушкаш, Кешерю (Андоне, 56).

Испания: Кепа - Х. Навас, Д. Льоренте, С. Рамос, Альба - Руис, Бускетс, Сауль - Родриго (Оярсабаль, 71), Пако (Эрмосо, 84), Себальос (Сарабия, 76).

Предупреждения: Марин - С. Рамос, Сауль, Кепа.

Удаление: Д. Льоренте, 79.

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Теги: сборная Испании по футболу, Сборная Румынии по футболу, Евро-2020, футбол, видео голов, обзор матча, квалификация
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