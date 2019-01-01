Чили - Аргентина: прогноз и ставки букмекеров на товарищеский матч

Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка между сборными Чили и Аргентины.

В пятницу, 6-го сентября, сборные Аргентины и Чили сыграют между собой в товарищеском матче. Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 5:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом является сборная Аргентины. Так, в компании Parimatch принимают ставки на “альбиселесте“ с коэффициентом 2.26, а на успех чилийцев - 3.35. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Их коллеги их William Hill также верят в победу аргентинцев, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.20. Победу сборной Чили эксперты оценили в 3.30, а ничейный результат - в 3.30.

Схожие котировки установили и в букмекерской конторе bet365: победа Чили - 3.50 , победа Аргентины - 2.10, ничья - 3.30.