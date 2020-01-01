Словакия - Хорватия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка между сборными Словакии и Хорватии.

В пятницу, 6-го сентября, сборная Словакии примет команду Хорватии в рамках квалификации на Евро-2020. Поединок состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе Антона Малатинского.

Сборные Словакии и Хорватии уже сыграли по три матча в отборе на Евро-2020, добыв по две победы и по одному поражению. Таким образом, в активе команд по 6 очков и предстоящий поединок позволит победившей сборной вырваться вперед в турнирной таблице.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом является сборная Хорватии. Так, в компании Parimatch принимают ставки на “шашечных“ с коэффициентом 2.26, а на успех хозяев поля - 3.65. Ничейный исход оценивается в 3.15.

Их коллеги их William Hill также верят в победу хорватов, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.20. Победу словаков эксперты оценили в 3.40, а ничейный результат - в 3.20.

Схожие котировки установили и в букмекерской конторе bet365: победа Словакии - 3.75 , победа Хорватии - 2.20, ничья - 3.30.

Отметим, что в своей истории сборные Словакии и Хорватии встречались 13 раз, из которых 8 поединков завершились в пользу “шашечных“, 2 матча выиграли словаки и 3 встречи были сыграны вничью.