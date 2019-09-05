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Германия - Нидерланды: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

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Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка между сборными Германии и Нидерландов.
Германия - Нидерланды: прогноз и ставки букмекеров
Германия - Нидерланды: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В пятницу, 6-го сентября, сборная Германии примет команду Нидерландов в ответном матче квалификации на Евро-2020. Поединок состоится в Гамбурге на стадионе Фолькпаркштадион.

В первом очном матче отбора на Евро-2020 немцы обыграли нидерландцев со счетом 3:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом также является сборная Германии. Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Йоахима Лева с коэффициентом 1.95, а на успех Нидерландов - 3.70. Ничейный исход оценивается в 4.00.

Их коллеги их William Hill также верят в победу немцев, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.91. Победу голландцев эксперты оценили в 3.60, а ничейный результат - в 3.80.

Схожие котировки установили и в букмекерской конторе bet365: победа Германии - 1.95 , победа Нидерландов - 3.80, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Германия - Нидерланды, которая начнется 6-го сентября в 21:45 по киевскому времени.

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