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Хавбек сборной Литвы: Украина показывает высокий уровень, нам нужно хорошо отработать в защите

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Мантас Куклис отметил, что у его партнеров по команде есть опыт выступлений против топ-сборных.
Мантас Куклис
Мантас Куклис
Getty Images

Полузащитник сборной Литвы Мантас Куклис прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Украины. 

“Мы знаем, зачем приезжаем в сборную. Нам не нужна дополнительная мотивация. Главное, хорошо подготовиться и бороться. В нашей команде есть футболисты, которые играли против Англии, поэтому них есть опыт противостояния топ-сборным. 

Нужно будет удвоить концентрацию в защите, ведь Украина показывает высокий уровень, и у нее нет проблем с составом“, - заявил Куклис.

Напомним, сборная Литвы в Вильнюсе примет команду Украины в субботу, 7-го сентября. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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