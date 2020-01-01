Хавбек сборной Литвы: Украина показывает высокий уровень, нам нужно хорошо отработать в защите

Мантас Куклис отметил, что у его партнеров по команде есть опыт выступлений против топ-сборных.

Полузащитник сборной Литвы Мантас Куклис прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Украины.

“Мы знаем, зачем приезжаем в сборную. Нам не нужна дополнительная мотивация. Главное, хорошо подготовиться и бороться. В нашей команде есть футболисты, которые играли против Англии, поэтому них есть опыт противостояния топ-сборным.

Нужно будет удвоить концентрацию в защите, ведь Украина показывает высокий уровень, и у нее нет проблем с составом“, - заявил Куклис.

Напомним, сборная Литвы в Вильнюсе примет команду Украины в субботу, 7-го сентября. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.