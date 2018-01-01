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Тренер сборной Литвы: Собираемся взять очки в матче с Португалией и Украиной

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Литовский специалист отметил комбинационный футбол сборной Украины, который построил Андрей Шевченко.
Вальдас Урбонас
Вальдас Урбонас
lff.lt

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал предстоящие матчи своих подопечных с национальными командами Украины и Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

“С нетерпением ждем этих матчей. Мы полностью настроены бороться и собираемся брать очки в двух поединках. Мы хотим взять нашими амбициями, агрессивностью, готовностью к полной самоотдаче.

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Характер нынешней сборной Украины формируется под влиянием тренера Андрея Шевченко. Они не просто бьют по мячу в любое время и в любом месте, а играют в комбинационный футбол.

Украина провела отличный поединок с Сербией (5:0), в котором продемонстрировала потрясающую реализацию голевых моментов“, - цитирует Урбонаса пресс-служба литовской федерации футбола.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу 7 сентября в Вильнюсе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч против Литвы.

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Теги: сборная Литвы по футболу, сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, футбол
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