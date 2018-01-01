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Бывший врач сборной Колумбии: Хамес все время гоняет по барам и яхтам, он бездельник

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Фабио Круз считает, что футболист такого уровня должен больше думать о тренировках.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз раскритиковал полузащитника Реала Хамеса Родригеса. 

“Я не ожидал от Хамеса Родригеса, что он “потеряет голову“. Он должен был готовиться к предстоящему сезону, но вместо этого посещал стилистов.

Такой игрок не имеет права расслабляться. Он играет за топ-клуб, но с бардаком в голове. Для человека, с которого берут пример, это просто недопустимо.

Он все время гоняет по барам, яхтам и вечеринкам. Могу привести пример Криштиану Роналду, который с семьей отдохнул на яхте, а потом быстро начал тренировки.

Хамес покинул чемпионат мира из-за травмы, приехал на пляж, арендовал частный самолет и расслабился. Так не должно быть. Он бездельник“, - цитирует Круза Marca.

Напомним, в летнее трансферное окно Хамес Родригес мог покинуть Реал. Его услугами интересовались мадридское Атлетико и итальянский Наполи.

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Теги: футбол, сборная Колумбии по футболу, Хамес Родригес
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