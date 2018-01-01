Бывший врач сборной Колумбии: Хамес все время гоняет по барам и яхтам, он бездельник

Фабио Круз считает, что футболист такого уровня должен больше думать о тренировках.

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз раскритиковал полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

“Я не ожидал от Хамеса Родригеса, что он “потеряет голову“. Он должен был готовиться к предстоящему сезону, но вместо этого посещал стилистов.

Такой игрок не имеет права расслабляться. Он играет за топ-клуб, но с бардаком в голове. Для человека, с которого берут пример, это просто недопустимо.

Он все время гоняет по барам, яхтам и вечеринкам. Могу привести пример Криштиану Роналду, который с семьей отдохнул на яхте, а потом быстро начал тренировки.

Хамес покинул чемпионат мира из-за травмы, приехал на пляж, арендовал частный самолет и расслабился. Так не должно быть. Он бездельник“, - цитирует Круза Marca.

Напомним, в летнее трансферное окно Хамес Родригес мог покинуть Реал. Его услугами интересовались мадридское Атлетико и итальянский Наполи.