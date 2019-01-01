Китай хочет натурализовать девять футболистов перед чемпионатом мира-2022

На днях китайское гражданство получил бразилец Элкесон.

Китайская футбольная ассоциация намерена устроить глобальную натурализацию футболистов перед чемпионатом мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Xinhuanet.

Связанна такая политика с целью вывести сборную Китая на ЧМ. Для достижения поставленных планов, ассоциация собирается натурализовать еще девять игроков с другим гражданством.

"Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь нам в достижении этой цели. Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить еще несколько натурализованных игроков.

Отмечу, что это не будет долгосрочной политикой китайской футбольной ассоциации. Мы планирует сделать количество натурализованных игроков ограниченным", - сказал президент китайской футбольной ассоциации.

Примечательно, что на этой неделе бразильский полузащитник Элкесон стал гражданином Китая и первым в истории натурализованным игроком "Поднебесной". Интересно, что 30-летний бразилец также получил новое китайское имя - Аи Кесен.