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Алжирские фанаты массово во Франции отпраздновали победу сборной на КАН

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198 болельщиков сборной Алжира оказались задержаны во время празднований.
Алжирские фанаты массово во Франции отпраздновали победу сборной на КАН

Болельщики сборной Алжира после победы своей команды в финале Кубка Африки над Сенегалом (1:0) устроили беспорядки во Франции.

По данным французского МВД, ночью были задержаны 198 фанатов, из них 102 – в Париже. 

Больше всего болельщиков сборной Алжира было зафиксировано в Марселе, где на улицы вышли 25 тысяч человек. Тем не менее в этом городе обошлось без серьезных инцидентов.

В Париже толпа праздновала неподалеку от Елисейских Полей, в столице полиция несколько раз была вынуждена применить слезоточивый газ, поскольку фанаты бросали в стражей порядка различные предметы. Также стычки между зрителями матча и полицией произошли в Лионе, применялся слезоточивый газ.

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