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УЕФА финансово наказал Украину за нарушения на матче против сборной Сербии

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УЕФА выявил нарушения по четырем пунктам на Арене-Львов.
УЕФА финансово наказал Украину за нарушения на матче против сборной Сербии

УЕФА принял решение наказать Украину за нарушения во время матча квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии на Арене-Львов.

Тогда Украинская ассоциация футбола получила обвинения по 4-м пунктам, сообщает официальный сайт УЕФА. На Арене Львов, в частности, зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки.

В результате рассмотрения дела в контрольно-этическом и дисциплинарном органе УЕФА было принято наказать УАФ штрафом в 15 250 евро.

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Теги: УЕФА
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