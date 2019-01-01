Игало стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2019

От ударов Одиона пострадали Камерун (дважды), Алжир, Тунис и Бурунди.

Форвард сборной Нигерии и Шанхай Шеньхуа Одион Игало в 7 поединках КАН-2019 забил 5 голов и выиграл Золотую бутсу чемпионата.

30-летний нападающий забивал дважды Камеруну, а также по одному разу Алжиру, Тунису и Бурунди.

Отметим, что его сборная заняла в итоге третье место на Кубке африканских наций.

Всего же футболист сыграл за свою национальную команду 35 матчей, в которых забил 16 мячей.