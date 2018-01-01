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Люксембург смирился со своим поражением в судах по "делу Мораеса"

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Андрей Павелко ожидает того же от португальской стороны.
Люксембург смирился со своим поражением в судах по "делу Мораеса"

Федерация футбола Люксембурга решила не оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА относительно правомерности участия в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса. Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в своем Facebook.

"Так называемое "дело Жуниора Мораеса" похоже окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение", – отметил Павелко.

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Теги: Жуниор Мораес, сборная Украины, Евро 2020
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