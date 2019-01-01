Тунис - Нигерия 0:1 Видео гола и обзор матча за третье место КАН-2019

Нигерийцы переиграли команду Туниса.

Тунис победил Нигерию cafonline.com

В рамках поединка за третье место на Кубке африканских наций-2019 Нигерия минимально обыграла Тунис.

Судьбу матча решил гол в начале первого тайма.

Вашему вниманию видео обзор матча Тунис - Нигерия:

Тунис — Нигерия 0:1

Гол: Игало, 3.

Тунис: Бен-Шерифа — Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) — Скири, Сасси, Шаалали — Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44).

Нигерия: Узохо — Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг — Ивоби, Этебо, Ндии — Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46).