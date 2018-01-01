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Аргентина подала апелляцию на удаление Месси в матче Копа Америка

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Федерация футбола Аргентины не согласна с решением арбитра удалить Лионеля Месси.
Лионель Месси (в центре)
Лионель Месси (в центре)
Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил красную карточку в матче за третье место против Чили в рамках Кубка Америки (2:1).

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На 37-й минуте поединка Месси вступил в стычку с Гари Меделем, после чего оба футболиста покинули поле за неспортивное поведение. Как сообщает Mundo Deportivo, Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на данное решение арбитра.

Также отмечается, что Месси отправит в КОНМЕБОЛ письмо, связанное с его словами о коррупции в организации. При этом неизвестно, будет ли это письмо с извинениями.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард Лионель Месси получит оригинальную награду от фонда Папы Римского.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, футбол, Копа Америка, Кубок Америки, КОНМЕБОЛ, апелляция
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