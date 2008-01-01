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Рамос хочет побить рекорд сборной Испании по количеству матчей

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Испанец признался, что ему повезло родится в поколении талантливых футболистов.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник сборной Испании Серхио Рамос намекнул, что хотел бы выиграть со своей командой Евро-2020.

“Мне повезло родиться в поколении чрезвычайно талантливых футболистов, которые выиграли все, что можно: Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Это были особые турниры, которые оставили незабываемые воспоминания.

Я надеюсь, что все сложится и тренер сборной включит меня в заявку команды. тогда, возможно, я побью рекорд сборной Испании по количеству матчей. К тому же мы бы хотели выиграть Евро-2020. Но про третий титул я не думаю. Я думаю только о том, чтобы отдавать все силы команде и ставить перед высокие цели. Мы можем обыграть любого соперника и увезти трофей домой“, - приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.

Напомним, на данный момент рекордсменом команды является голкипер Икер Касильяс. На его счету 167 матчей. У Серхио Рамоса - 165 поединков.

Напомним, в июне национальную команду Испании возглавил Роберт Морено.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Испании по футболу, Серхио Рамос
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