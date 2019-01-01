Чилаверт: Месси прав, КОНМЕБОЛ разрушает футбол

Легендарный голкипер поддержал аргентинца.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал капитана Аргентины Лионеля Месси, который обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

“Без сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен, чтобы бразильцы выиграли его.

КОНМЕБОЛ разрушает футбол, за что они хотят наказать Месси, если у нас демократия?

Я считаю, что футболисты должны объединиться и бойкотировать Южноамериканскую конфедерацию“, - приводит слова Чилаверта FOX Sports.

Напомним, после поражения Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале Копа Америка Лионель Месси заявил, что его команда пострадала от д*рьмового судейства.

Ассоциация футбола Аргентины запросила аудио переговоров судьи матча против Бразилии с видеоассистентом, но есть информация, что охрана президента Бразилии могла глушить разговоры арбитров.

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали Копа Америки, но Месси бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он не хочет участвовать в коррупции.

Тренер сборной Бразилии Тете раскритиковал аргентинца за его поведение.

Также стало известно, что Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года.