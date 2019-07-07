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США - Мексика 0:1 видео гола и обзор финала Золотого кубка КОНКАКАФ

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Вашему вниманию видео обзор финального матча Кубка Северной Америки.

Мексика - США: обзор матча
Мексика - США: обзор матча
Getty Images

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики минимально обыграла США и стала триумфатором турнира.

Единственным голом в этом поединке на 73-й минуте встречи отличился Джованни Дос Сантос.

Смотрите видео гола и обзор матча Мексика - США:

Мексика - США 1:0
Гол: Дос Сантос, 73.

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес, 89), Гальярдо, Писарро (Родригес, 81), Дос Сантос, Антуна (Альварадо, 86), Хименес.

США: Стеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц, 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Ролдан, 61).

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