США - Мексика 0:1 видео гола и обзор финала Золотого кубка КОНКАКАФ

США - Мексика 0:1 видео гола и обзор финала Золотого кубка КОНКАКАФНазад к разделу Сборные
Вашему вниманию видео обзор финального матча Кубка Северной Америки.
В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики минимально обыграла США и стала триумфатором турнира.
Единственным голом в этом поединке на 73-й минуте встречи отличился Джованни Дос Сантос.
Смотрите видео гола и обзор матча Мексика - США:
Мексика - США 1:0
Гол: Дос Сантос, 73.
Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес, 89), Гальярдо, Писарро (Родригес, 81), Дос Сантос, Антуна (Альварадо, 86), Хименес.
США: Стеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц, 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Ролдан, 61).
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