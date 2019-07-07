Копа Америка: Алвес - лучший игрок турнира, Алиссон стал лучшим вратарем

По завершению турнира КОНМЕБОЛ наградил участников личными призами.

В Бразилии состоялся финальный матч Копа Америка-2019, по итогам которого хозяева турнира стали обладателями трофея, обыграв в финале сборную Перу.

После финала КОНМЕБОЛ вручила личные награды лучшим участникам турнира.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес был назван лучшим игроком Кубка Америки. Отметим, что для игрока этот титул стал уже 40-м в карьере.

Лучшим вратарем признан партнер Алвеса по команде Алиссон Беккер, который по ходу турнира пропустил лишь в финале. Стоит сказать, что тот гол был забит с пенальти.

Золотую бутсу Копа Америка-2019 получил вингер бразильцев Эвертон, на счету которого три гола. Столько же у перуанца Пауло Герреро.

Стоит сказать, что сборная Бразилии также получила приз фэйр плей.

Вашему вниманию видео голов и обзор финального матча Кубка Америки Бразилия - Перу.