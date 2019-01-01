Мексика обыграла США и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики в одиннадцатый раз стала триумфатором этого турнира.

Сборная Мексики сумела обыграть национальную команду США в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ. Поединок состоялся в Чикаго на стадионе Солджер Филд и завершился минимальной победой "трехцветных" - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте бывшим игроком Барселоны, ныне защищающим цвета Лос-Анджелес Гэлакси, Хонатаном дос Сантосом.

Отметим, что сборная Мексики в одиннадцатый раз стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. Это является лучшим показателем среди всех участников турнира.

Мексика - США 1:0

Гол: 1:0 - 73 Дос Сантос.

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес, 89), Гальярдо, Писарро (Родригес, 81), Дос Сантос, Антуна (Альварадо, 86), Хименес.

США: Стеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц, 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Ролдан, 61).