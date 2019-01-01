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Тренер сборной Бразилии раскритиковал Месси

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Специалист считает, что звездному аргентинцу необходимо научиться проигрывать.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал высказывания капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Копа Америки в коррупции.

Наставник считает, что звездный футболист не умеет проигрывать и проявляет неуважение к другим футболистам и организаторам турнира.

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“Тот, кого я всегда считал экстраординарным и инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Необходимо уметь принимать поражение. Ему нужно быть осторожным с тем, что он говорит. Он поставил свое величие под большое сомнение“, - цитирует Тите ESPN.

Напомним, сборная Аргентины в полуфинале уступила Бразилии со счетом 0:2 и сумела завоевать лишь бронзовые медали турнира.

Отметим, что после полуфинального поединка Лионель Месси раскритиковал работу арбитра.

Стоит сказать, что сборная Бразилии стала победителем Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор финального поединка Бразилия - Перу.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Тите, Сборная Бразилии по футболу, Копа Америка, Кубок Америки, футбол, вне игры, критика
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