Тренер сборной Бразилии раскритиковал Месси

Тренер сборной Бразилии раскритиковал МессиНазад к разделу Сборные
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал высказывания капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Копа Америки в коррупции.
Наставник считает, что звездный футболист не умеет проигрывать и проявляет неуважение к другим футболистам и организаторам турнира.
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“Тот, кого я всегда считал экстраординарным и инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Необходимо уметь принимать поражение. Ему нужно быть осторожным с тем, что он говорит. Он поставил свое величие под большое сомнение“, - цитирует Тите ESPN.
Напомним, сборная Аргентины в полуфинале уступила Бразилии со счетом 0:2 и сумела завоевать лишь бронзовые медали турнира.
Отметим, что после полуфинального поединка Лионель Месси раскритиковал работу арбитра.
Стоит сказать, что сборная Бразилии стала победителем Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор финального поединка Бразилия - Перу.
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