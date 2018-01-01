Бразилия - Перу 3:1 видео голов и обзор финального матча Копа Америки

Сборная Бразилии в меньшинстве сумела выиграть долгожданный трофей.

Бразилия - Перу: видео голов Getty Images

В финальном матче Кубка Америна-2019 сборная Бразилии разобралась с Перу и впервые за 12 лет стала победителем этого турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Бразилия - Перу:

Бразилия - Перу 3:1

Голы: Эвертон, 16, Жезус, 45+3, Ришарлисон, 90+1 (пен.) - Герреро, 44 (пен.)

Бразилия: Алиссон - Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро - Артур, Каземиро - Жезус, Коутиньо (Милитан, 76), Эвертон (Аллан, 90+3) - Фирмино (Ришарлисон, 75).

Перу: Гальесе - Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко - Тапиа (Гонсалес, 82), Йотун (Руидиас, 78) - Каррильо (Поло, 86), Куэва, Флорес - Геррейро.

Предупреждения: Жезус, Тиаго Силва, Ришарлисон - Тапиа, Самбрано, Адвинкула.

На 70-й минуте был удален Габриэль Жезус (Бразилия) (повторное предупреждение).