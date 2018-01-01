Сборная Бразилии - победитель Кубка Америки-2019

В финале турнира подопечные Тите обыграли команду Перу.

Сборная Бразилии одержала победу над командой Перу в финале Кубка Америки. Поединок прошел на легендарном стадионе Маракана и завершился со счетом 3:1.

На 15-й минуте Эвертон вывел бразильцев вперед. В конце первого тайма Паоло Герреро ударом с пенальти сравнял счет, но спустя две минуты Жезус отправил мяч точно в нижний угол ворот перуанцев.

А на 90-й минуте Ришарлисон установил окончательный счет в матче.

Таким образом, сборная Бразилии впервые за 12 лет (с 2007 года) стала победителем Кубка Америки.

Бразилия — Перу 3:1

Голы: Эвертон, 16, Жезус, 45+3, Ришарлисон, 90+1 (пен.) — Герреро, 44 (пен.)



Бразилия: Алиссон — Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Артур, Каземиро — Жезус, Коутиньо (Милитан, 76), Эвертон (Аллан, 90+3) — Фирмино (Ришарлисон, 75).



Перу: Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Тапиа (Гонсалес, 82), Йотун (Руидиас, 78) — Каррильо (Поло, 86), Куэва, Флорес — Геррейро.



Предупреждения: Жезус, Тиаго Силва, Ришарлисон — Тапиа, Самбрано, Адвинкула.

На 70-й минуте был удален Габриэль Жезус (Бразилия) (повторное предупреждение).