Месси бойкотировал церемонию награждения Копа Америка

Лионель Месси обвинил организаторов в коррупции.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси бойкотировал церемонию награждения, на которой аргентинским футболистам вручали бронзовые медали за третье место на Кубке Америки.

"Я не вышел на церемонию награждения, так как не хочу участвовать в этой коррупции. Нас не уважали на этом турнире. Они не хотели, чтобы мы вышли в финал, и не дали нам это сделать.

Удаление? Желтых карточек для каждого было бы достаточно. Важно, что команда хорошо завершила турнир. Думаю, тот эпизод судье все же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен.

Я не сомневаюсь, что Бразилия станет чемпионом. Им благоволят на этом турнире. Надеюсь, что судьи и VAR не окажут влияния на финальную игру и позволят Перу побороться за победу, но у меня есть сомнения", - заявил Месси.