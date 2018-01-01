Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси бойкотировал церемонию награждения Копа Америка

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Лионель Месси обвинил организаторов в коррупции.
Месси бойкотировал церемонию награждения Копа Америка

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси бойкотировал церемонию награждения, на которой аргентинским футболистам вручали бронзовые медали за третье место на Кубке Америки.

"Я не вышел на церемонию награждения, так как не хочу участвовать в этой коррупции. Нас не уважали на этом турнире. Они не хотели, чтобы мы вышли в финал, и не дали нам это сделать.

Удаление? Желтых карточек для каждого было бы достаточно. Важно, что команда хорошо завершила турнир. Думаю, тот эпизод судье все же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен.

Я не сомневаюсь, что Бразилия станет чемпионом. Им благоволят на этом турнире. Надеюсь, что судьи и VAR не окажут влияния на финальную игру и позволят Перу побороться за победу, но у меня есть сомнения", - заявил Месси.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь