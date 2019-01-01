Сборная Аргентины в сложном матче завоевала бронзовые медали Копа Америки

Аргентинцы завоевали бронзовыю медали.

Сборная Аргентины в рамках поединка за 3-е место на Копа Америка переиграла Чили и завоевала бронзовые медали. Поединок проходил в Сан-Паулу на стадионе Арена Сан-Паулу.

Аргентинцы открыли счет на 12-й минуте поединка благодаря Куну Агуэро, которому ассистировал Лионель Месси. Уже через 10 минут команда Лионеля Скалони удвоила разрыв усилиями Пауло Дибалы.

Интересно, что на 37-й минуте Лионель Месси вступил в стычку с Гари Меделем, после чего оба футболиста были удалены.

Во второй половине игры счет сократил на 59-й минуте хавбек Артуро Видаль после пенальти.

Напомним, ранее аргентинцы проиграли Бразилии со счетом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).

Аргентина — Чили 2:1

Голы: Агуэро, 12, Дибала, 22 — Видаль, 58 (с пенальти).

Аргентина: Армани — Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Мори, 89) — Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас — Диас, Медель, Хара (Марипан, 50) — Исла, Арангис (Кастильо, 83), Пулгар, Видаль, Бисесвар — Санчес (Фернандес, 17), Варгас.

Предупреждения: Песселья, Паредес, Фойт, Тальяфико — Бисесвар, Видаль, Пулгар.

Удаления: Месси, 37 — Медель, 37 (оба — неспортивное поведение).