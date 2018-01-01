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Голкипер сборной Чили удалил свой аккаунт в Instagram из-за угроз после поражения от Перу

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Семья Габриэля Ариаса получала смертельные угрозы.
Габриэль Ариас
Габриэль Ариас
Getty Images

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас был вынужден удалить свою страницу в социальной сети Instagram из-за угроз болельщиков после поражения от команды Перу (0:3).

Футболист получил большое количество оскорблений и смертельных угроз в адрес своей семьи из-за допущенных ошибок в полуфинале Кубка Америки.

В частности, фанаты вспоминают момент, когда Ариас под конец первого тайма покинул пределы штрафной площади, что привело ко второму голу в ворота чилийцев.

Напомним, Перу впервые за 44 года вышло в финал Копа Америка. В финале команда сыграет против сборной Бразилии.

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Теги: футбол, сборная Чили, сборная Перу, Копа Америка, Габриэль Ариас
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