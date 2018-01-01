Охрана президента Бразилии могла глушить разговоры судей в матче с Аргентиной

Судьи не могли установить связь друг с другом из-за глушилок на стадионе.

Судьи полуфинала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией не могли установить связь друг с другом из-за глушилок на стадионе, установленных службой безопасности бразильского президента Жаира Болсонару, информирует GloboEsporte.

Источник сообщает, что охрана главы государства гасила радиосигналы, чтобы исключить вероятность нападения и терактов, и, по данным издания, именно это стало причиной помех.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что до игры у главного арбитра встречи Родди Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом, но утверждает, что к началу матча связь была восстановлена.

Сообщается, что видеоассистент после матча заявил инспектору, что в обоих случаях говорил Самбрано, что он должен назначить пенальти, однако главный судья отказывался смотреть видеоповтор.