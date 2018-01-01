Ямайка - США 1:3 видео голов и обзор полуфинального матча Кубка КОНКАКАФ

Ямайка - США 1:3 видео голов и обзор полуфинального матча Кубка КОНКАКАФНазад к разделу Сборные
Вашему вниманию видео обзор полуфинала Золотого Кубка.
В рамках 1/2 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США разобралась с Ямайкой со счетом 1:3.
За американцев дважды отличился вингер Кристиан Пулишич, а также еще один гол забил центральный полузащитник Уэнстон Маккени. Ямайка отыграла один мяч благодаря усилиям хавбека Шамара Николсона.
Смотрите видео голов и обзор матча Ямайка - США:
Ямайка - США ;1:3
Голы: Николсон, 69 - Маккенни, 9, Пулишич, 52, 87
Ямайка: Блэйк - Лоуренс, Френсис, Эктор, Пауэлл - Вилльям, Уотсон, Флеммингс (Николсон, 65) - Маттокс (Браун, 74), Васселс (Льюис, 83), Бэйли.
США: Стеффен - Кэннон, Миазга, Лонг, Рим - Маккенни, Брэдли, Пулишич, Моррис (Ролдан, 70) - Алтидор (Зардес, 56), Арриола (Ловиц, 88).
Предупреждения: Уотсон, Флеммингс, Васселс - Маккенни, Алтидор.
Полная версия правил